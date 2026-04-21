Шойгу: Россия делает все возможное для защиты граждан в Приднестровье

Москва21 апр Вести.Россия будет использовать все доступные методы для защиты своих граждан в Приднестровье, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Об этом он сообщил в интервью KP.RU.

Если возникнет необходимость, Россия предпримет все нужные шаги и будет использовать все доступные методы для их [граждан РФ в Приднестровье] защиты в соответствии с Конституцией сказал он

По его словам, безопасность россиян в Приднестровье находится под угрозой из-за безответственных действий Киева и Кишинева. Ответственность России объясняется тем фактом, согласно информации Шойгу, что "в Приднестровье проживает более 220 тысяч российских граждан".

Ранее Шойгу заявил, что основной причиной геноцида против русского и украинского народов являются Владимир Зеленский и его хозяева.