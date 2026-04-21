Шойгу заявил, что Молдавия может решить вопрос с Приднестровьем силой

Москва21 апр Вести.Молдавия может предпринять попытки силового решения приднестровской проблемы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью газете "Комсомольская правда".

Шойгу напомнил, что в Приднестровье находятся более 220 тысяч граждан России. По его словам, Россия в случае необходимости предпримет все необходимые меры для их защиты в соответствии с Конституцией.

На вопрос журналиста, допускает ли он вариант присоединения Приднестровья к Молдавии силой, Шойгу отметил, что Москва серьезно подходит к анализу всех возможных ситуаций.

Исключать никогда ничего нельзя, и мы рассматриваем все возможные сценарии, даже самые маловероятные сказал он

Как подчеркнул секретарь Совбеза РФ, попытки Кишинева при поддержке Евросоюза выдавить из приднестровского региона Оперативную группу российских войск свидетельствует о намерении молдавских властей и далее эскалировать ситуацию.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украина якобы способна захватить Приднестровье "без единого выстрела".