МИД ПМР: у Кишинева есть карт-бланш от Запада на блокаду Приднестровья

Москва18 мая Вести.У Молдавии есть карт-бланш от западных стран на действия против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Министерства иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Он подчеркнул, что молдавские власти применяют в отношении Приднестровья санкционно-блокадные меры и нарушают многочисленные договоренности и международное право.

То есть фактически по всем направлениям Кишинев получил некий карт-бланш со стороны своих внешних патронов, которые фактически закрывают глаза на эти деструктивные действия. Эти действия ни к чему хорошему фактически не могут привести. То есть ускорить процесс урегулирования невозможно путем провоцирования гуманитарной катастрофы в данном региональном пространстве, которое географически находится в Европе сказал Игнатьев

Он добавил, что действия Молдавии не поддаются рациональному осмыслению.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Молдавия может предпринять попытки силового решения приднестровской проблемы.