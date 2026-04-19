Москва19 апр Вести.Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу и уничтожение реки Днестр, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

В эфире телеканала "Первый Приднестровский" Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия организовала шумную пиар-кампанию по поводу неких пятен на Днестре. По его словам, разобраться нужно, однако республика так и не получила внятных результатов экспертизы.

Та причина загрязнения, которую они политизировали, не соответствует действительности сказал Виталий Игнатьев

По его словам, Днестр активно загрязнялся на протяжении последних 35 лет. Причина – в плохом техническом состоянии очистных сооружений в Молдавии.

Мы не доверяем оценкам молдавской стороны. Мы не видим вообще никаких действий в плане очистки Днестра, защиты экологии Днестра отметил Игнатьев

Глава МИД ПМР проинформировал, что приднестровская сторона предлагает провести независимую экспертизу качества воды в Днестре. Кроме того, Тирасполь регулярно обращается к ОБСЕ и Евросоюзу по данному вопросу. Раз Молдавия стремится в Европу, она не должна скрывать от нее проблемы с экологией.