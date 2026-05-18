МИД ПМР заявили о незаконности двойного налогообложения со стороны Молдавии

Москва18 мая Вести.Двойное налогообложение Приднестровья со стороны Молдавии является незаконным. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

Он напомнил, что Молдавия после дополнительных таможенных пошлин решила пойти на введение "псевдо-НДС".

Это двойное налогообложение, которое не имеет никаких прецедентов и никакой основы в международном праве, в европейском праве, в нормах ВТО и так далее. То есть это абсолютный нонсенс сказал Игнатьев

Министр отметил, что при этом не существует механизма, который возвращал бы эти налоги в социальную сферу Приднестровья. Действия Молдавии Игнатьев назвал экономической блокадой.