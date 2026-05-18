Москва18 мая Вести.Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду, касающееся указа президента РФ, который упрощает процедуру получения российского гражданства жителями Приднестровья. Он заявил в интервью ИС "Вести", что получение приднестровцами гражданства Молдавии – вынужденная мера.

По его словам, с 2020 года выдача гражданства Российской Федерации для приднестровцев была приостановлена.

К сожалению, с 2020 года механизм приема в гражданство Российской Федерации для приднестровцев был приостановлен, он прекратился. Считайте, уже 6 лет приднестровцы не могут получить российское гражданство. Кроме того, не могут получить российское гражданство те лица, которые родились после 1991 года. То есть категория приднестровцев, желающих получить российское гражданство, очень большая. Одновременно с этим, конечно же, Молдова активизировала процесс выдачи гражданства. Вы понимаете, что для приднестровцев получить загранпаспорт и документ очень важный для того, чтобы иметь свободу передвижения, просто чтобы выехать на лечение, по каким-то другим нуждам, образовательным и так далее, к родным, близким – это необходимое условие. Поэтому приднестровцы были поставлены в такие тиски, в которых у них был один выход – да, обращаться в Молдову за получением гражданства заявил Игнатьев

Глава МИД отметил, что молдавская сторона очень много спекулирует на этом вопросе, заявляя, что большое количество приднестровцев является гражданами Молдавии, и в то же время прилагая все усилия для ужесточения санкционно-экономического давления, от которого страдают молдаване, живущие в ПМР.

Ранее Майя Санду связала упрощение процедуры выдачи гражданства РФ приднестровцам с тем, что якобы Москве "нужно больше людей для отправки на войну в Украину".

15 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема в гражданство РФ жителей Приднестровья