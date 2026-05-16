Москва16 мая Вести.Десятки тысяч жителей Приднестровья стремятся получить российский паспорт. Об этом РИА Новости 16 мая сообщила руководитель общественной организации "Союз русских общин Приднестровья" Виорика Кохтарева.

В Приднестровье десятки тысяч жителей, если не больше, желают получить российское гражданство. Ежедневно к нам в "Союз русских общин Приднестровья" обращались люди, как родившиеся до 1992 года, так и молодые люди, родившиеся после 1992 года с вопросом: "как вступить в гражданство Российской Федерации?" Сейчас у них будет такая возможность сказала Кохтарева

Ранее Владимир Путин подписал указ, устанавливающий особый порядок приема приднестровцев в гражданство РФ. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно указу, жители региона получат право подать соответствующее заявление по упрощенной процедуре.

Кохтарева поблагодарила всех причастных к принятию этого решения и подчеркнула, что президентский указ позволит наконец разрешить проблему, которая была особенно болезненной для молодых людей, родившихся после 1992 года.

Очень многие из них обращались с запросом о гражданстве России. Им надо было ехать в Российскую Федерацию и постоянно проживать там. С принятием этого указа у них появилась возможность оформить документы здесь, в Приднестровье отметила глава организации

Численность населения Приднестровья составляет приблизительно 455 700 человек. Согласно официальной статистике, около 220 тысяч местных жителей уже имеют российское гражданство. Консульские услуги в Тирасполе оказывает выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.