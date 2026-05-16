Москва16 мая Вести.Упрощение порядка получения российского гражданства жителями Приднестровья поможет расширить механизмы защиты их прав и законных интересов. Об этом ТАСС сообщили в дипломатическом ведомстве, комментируя принятое решение.

В посольстве напомнили, что 13 мая Госдумой РФ был принят закон, который предусматривает "возможность привлечения Вооруженных сил России для защиты наших граждан от неправомерных действий иностранных государств".

Безусловно, упрощенный порядок его (российского гражданства - прим. ред.) получения облегчит положение жителей региона и расширит возможности по защите их законных прав и интересов в соответствии с Конституцией Российской Федерации отмечается в заявлении

15 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Приднестровья.