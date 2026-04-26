В РФ появилась возможность оформлять гражданство по рождению в формате онлайн Россияне получили возможность онлайн-оформления детям гражданства по рождению

Москва26 апр Вести.Россияне с 26 апреля получили возможность подавать заявление о подтверждении гражданства ребенка, полученного по рождению, в электронном формате.

Соответствующий федеральный закон размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

В целях подтверждения приобретения гражданства Российской Федерации по рождению с заявлением об оформлении гражданства Российской Федерации, приобретенного по рождению … в том числе в электронной форме сказано в документе

Кроме этого, с названной даты расширен круг лиц, которые могут подавать такое заявление. Соответствующим правом наделены усыновители и уполномоченные представители органов опеки и попечительства.

Согласно данным аналитического центра ВЦИОМ, большинство россиян — 81% — гордятся тем, что являются гражданами России.