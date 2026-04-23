В РФ предложили перевести модель услуг ЗАГСов на реестровую основу

Москва23 апр Вести.Для российских ЗАГСов планируется провести переход на реестровую модель оказания услуг. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Чуйченко в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства попросил у главы государства поддержку в вопросе перехода.

Можно провести аналогию с регистрацией прав на недвижимое имущество, когда тот или иной юридический факт будет подтверждаться не свидетельством о регистрации акта гражданского состояния, а выпиской из реестра объяснил он

По мнению Минюста, регистрация актов гражданского состояния не только в электронной форме, но и по реестровой модели даст гражданам огромное количество преимуществ.

При этом Чуйченко уточнил, что на бумажном носителе останется только запись о рождении. Как объяснил министр, свидетельство о рождении до 14 лет является документом, удостоверяющим личность ребенка.

Ранее Госдума поддержала законопроект, который предоставляет Минобороны электронный доступ к информации из ЗАГС. Это позволяет ведомству оперативно получать данные о регистрации рождения, брака, развода и смерти.