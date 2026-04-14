Госдума одобрила в первом чтении законопроект о доступе Минобороны к данным ЗАГС

Москва14 апр Вести.Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий Министерству обороны электронный доступ к информации из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Это позволит оперативно получать сведения о регистрации рождения, брака, развода и смерти.

Как отмечается в пояснительной записке, такая мера оптимизирует процесс оказания социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, гражданскому персоналу Вооруженных сил РФ, уволенным в запас гражданам и членам их семей.

Наши солдаты, офицеры, их семьи должны получать все положенные им по закону меры поддержки оперативно, без ненужной бумажной волокиты прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии для "Российской газеты" подчеркнул, что "цифровизация — это не модное слово", а скорость выплат, оформления пособий и льгот". Он уверен, что военное ведомство обязано получать данные о рождении, браке или смерти в электронном формате, минуя бюрократию.

Сенатор Айрат Гибатдинов ожидает, что инициатива укрепит межведомственный обмен данными. Растет количество обращений от семей участников специальной военной операции, рассказал он "РГ". По его словам, сейчас значительная часть информации — о рождении детей, браке, разводе, смерти — "уже находится в государственном реестре ЗАГС, но при этом военнослужащие и их семьи вынуждены подтверждать эти данные справками, собирая документы самостоятельно".