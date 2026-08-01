Чернышов: свидетельство о рождении нужно при оформлении пенсий и наследства

В Госдуме напомнили о важности свидетельства о рождении Чернышов: свидетельство о рождении нужно при оформлении пенсий и наследства

Москва1 авг Вести.Взрослым россиянам свидетельство о рождении может потребоваться для оформления пенсий и наследства. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Данные в свидетельстве, включая ФИО, должны быть актуальными и совпадать с другими документами, напомнил парламентарий.

Свидетельство о рождении может понадобиться при оформлении наследства. Если нотариусу нужно подтвердить родственные связи или человек менял фамилию, одного паспорта бывает недостаточно. Аналогичная ситуация — при оформлении пенсии, когда требуется подтвердить сведения о родителях или устранить расхождения в документах рассказал Чернышов в беседе с Life.ru

В материале издания говорится, что свидетельство о рождении может потребоваться во многих других случаях — например, при оформлении гражданства, подтверждении родственных связей, установлении или оспаривании отцовства.