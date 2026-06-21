Москва21 июнВести.Во внутрироссийском паспорте обязательными остаются только две категории отметок – о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.
По вопросам проставления во внутрироссийском паспорте отметок сообщаем, что обязательными являются о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту жительства и об отношении к воинской обязанностипояснили в ведомстве
В МВД уточнили, что ряд других сведений может вноситься в паспорт по желанию гражданина. Речь идет, в частности, об отметках о группе крови и резус-факторе, регистрации и расторжении брака, наличии детей до 14 лет, ранее выданных паспортах и загранпаспортах.
Также по желанию владельца в документ может быть внесен номер записи единого федерального информационного регистра.
Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что сильное изменение внешности может стать основанием для замены паспорта. Удостоверение личности придется сменить, например, при появлении сильных шрамов на лице.