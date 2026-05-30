Когда паспорт становится недействительным: полный гид по основаниям для замены Юрист разъяснила новые и стандартные основания для замены паспорта гражданина РФ

Москва30 мая Вести.В российском законодательстве четко определен перечень ситуаций, при которых гражданин обязан заменить основной документ, удостоверяющий личность.

Как сообщила ТАСС юрист коллегии адвокатов города Москвы "Минушкина и партнеры" Таисия Распопова, основания для замены паспорта включают не только достижение определенного возраста, но и ряд специфических медицинских и личных обстоятельств.

Замена паспорта — это не только плановая процедура в 20 и 45 лет, но и юридическая необходимость при наступлении определенных жизненных обстоятельств. Распопова систематизировала ключевые причины, по которым документ подлежит обновлению.

Классификация оснований для замены:

• Медицинские и физические изменения: Закон учитывает "существенное изменение внешности" из-за болезней или операций, а также смену пола на основании официального медицинского заключения.

• Техническая непригодность: Документ нужно менять при обнаружении ошибок, износе (если "невозможно установить подлинность") или если на страницах закончилось место для обязательных отметок.

• Утрата и правовые нюансы: Паспорт подлежит замене при его краже или потере, а также в уникальных случаях — например, если он признан "вещественным доказательством по уголовному делу".

• Семейные обстоятельства: Основанием является изменение данных о детях до 14 лет, если "невозможность изменения сведений" о них мешает дальнейшему использованию текущего бланка.

Распопова предупреждает, что наличие в паспорте "непредусмотренных сведений, отметок и записей" также делает его недействительным и требующим немедленной замены.