Москва30 маяВести.В российском законодательстве четко определен перечень ситуаций, при которых гражданин обязан заменить основной документ, удостоверяющий личность.
Как сообщила ТАСС юрист коллегии адвокатов города Москвы "Минушкина и партнеры" Таисия Распопова, основания для замены паспорта включают не только достижение определенного возраста, но и ряд специфических медицинских и личных обстоятельств.
Замена паспорта — это не только плановая процедура в 20 и 45 лет, но и юридическая необходимость при наступлении определенных жизненных обстоятельств. Распопова систематизировала ключевые причины, по которым документ подлежит обновлению.
Классификация оснований для замены:
• Медицинские и физические изменения: Закон учитывает "существенное изменение внешности" из-за болезней или операций, а также смену пола на основании официального медицинского заключения.
• Техническая непригодность: Документ нужно менять при обнаружении ошибок, износе (если "невозможно установить подлинность") или если на страницах закончилось место для обязательных отметок.
• Утрата и правовые нюансы: Паспорт подлежит замене при его краже или потере, а также в уникальных случаях — например, если он признан "вещественным доказательством по уголовному делу".
• Семейные обстоятельства: Основанием является изменение данных о детях до 14 лет, если "невозможность изменения сведений" о них мешает дальнейшему использованию текущего бланка.
Распопова предупреждает, что наличие в паспорте "непредусмотренных сведений, отметок и записей" также делает его недействительным и требующим немедленной замены.