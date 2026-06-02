Заявители на гражданство РФ будут обязаны предоставлять справку о судимости

Москва2 июн Вести.Иностранцы и лица без гражданства, претендующие на российское гражданство, будут обязаны предоставлять справку о наличии или отсутствии судимости. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Указ вносит изменения в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ.

Документ, который подтверждает отсутствие у заявителя … судимости либо при ee наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель был осужден, и выдан по нормам иностранного права не ранее, чем за три месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство РФ говорится в тексте указа

Уточняется, что такой документ должен выдать компетентный орган государства, чьим гражданином является заявитель, либо же органом, выдавшим удостоверение личности человеку без гражданства.

При этом указ устанавливает, что до 1 января 2028 года включительно украинские граждане освобождаются от необходимости предоставлять указанный документ, если он выдается компетентным органом Украины.

Такие же условия распространяются на лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины и выехавшие оттуда в Россию, в том числе через третьи страны.

Ранее сообщалось, что количество жителей Приднестровья в электронной очереди на получение гражданства РФ превысило 36 тысяч. Россия в связи с этим разрабатывает отдельный механизм, упрощающий административный процесс.