МИД Приднестровья: за гражданством РФ выстроилась очередь в 36 тысяч человек

Гражданство РФ хотят получить свыше 36 тысяч жителей Приднестровья МИД Приднестровья: за гражданством РФ выстроилась очередь в 36 тысяч человек

Москва1 июн Вести.Электронная очередь из жителей Приднестровья, которые хотят получить по упрощенной форме гражданство РФ, насчитывает уже свыше 36 тысяч человек. Об этом заявил министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

Он добавил, что МИД республики постоянно поддерживает связь с российскими коллегами. Кроме того, посол РФ в Молдавии Олег Озеров сейчас находится в Москве, где докладывает о ситуации в Приднестровье, отметил Игнатьев.

Был проведен тестовый запуск процедуры вступления жителей Приднестровья в гражданство России по новым правилам, запись заявителей проводится в электронном режиме. На текущий момент в списках приднестровцев, желающих стать гражданами РФ, 36076 человек. Заявки продолжают поступать цитирует слова министра пресс-служба МИД

По словам Игнатьева, из-за такого количества желающих получить гражданство сейчас разрабатывается отдельный механизм оформления, который предполагает меньшее количество необходимых документов и упрощает административные процедуры.

Уточняется, что сейчас население Приднестровья составляет 455,7 тысячи человек, из них 220 тысяч уже имеют гражданство РФ.

15 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства для жителей Приднестровья.