МИД ПМР: указ о гражданстве РФ – ответ на гражданство Румынии в Молдавии

Москва18 мая Вести.Указ президента РФ о российском гражданстве для жителей Приднестровья стал ответом на массовую выдачу румынских паспортов гражданам Молдавии. Об этом ИС "Вести" заявил министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

Безусловно, это комплексный ответ, на самом деле. Очень важно понимать, что в Молдове живет уже более миллиона граждан Румынии. И этот процесс, на наш взгляд, уже необратим сказал Игнатьев

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить интересы людей, связывающих себя с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Получить гражданство смогут жители, достигшие 18-летия, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на территории ПМР.