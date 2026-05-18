Москва18 маяВести.Указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями Приднестровья носит исключительно гуманитарный характер. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
Дипломат подчеркнул, что Россия обеспечивает интересы своих граждан и применяет для этого все необходимые легитимные меры.
Это исключительно гуманитарный вопрос обеспечения прав и интересов своих граждансказал Игнатьев
15 мая Путин подписал указ, предполагающий особые правила приема в гражданство РФ жителей Приднестровья. Согласно документу, получить российский паспорт смогут жители, достигшие 18 лет, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на территории ПМР.