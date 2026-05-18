В МИД ПМР прокомментировали указ Путина об упрощении приема в гражданство МИД ПМР: указ о гражданстве России в Приднестровье носит гуманитарный характер

Москва18 мая Вести.Указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями Приднестровья носит исключительно гуманитарный характер. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

Дипломат подчеркнул, что Россия обеспечивает интересы своих граждан и применяет для этого все необходимые легитимные меры.

Это исключительно гуманитарный вопрос обеспечения прав и интересов своих граждан сказал Игнатьев

15 мая Путин подписал указ, предполагающий особые правила приема в гражданство РФ жителей Приднестровья. Согласно документу, получить российский паспорт смогут жители, достигшие 18 лет, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на территории ПМР.