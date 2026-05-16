Москва16 маяВести.Экс-министр иностранных дел Приднестровья Валерий Лицкай считает, что решение президента РФ Владимира Путина упростить прием в гражданство жителей непризнанной республики является ответом молдавским властям и облегчит работу российской дипмиссии в Молдавии.
Путин ранее подписал указ об особых правилах приема в гражданство РФ жителей Приднестровья. Получить гражданство смогут жители, достигшие 18-летия, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие в Приднестровье.
Указ президента России об упрощенном приеме в гражданство РФ безусловно является ответом руководству Молдавии и другим недружественным странамсказал Лицкай ТАСС
Он отметил, что работе российского посольства в Кишиневе сейчас мешают молдавские власти. Так, они не принимают верительные грамоты у российского посла Олега Озерова, блокируют почту посольства, мешают работе консульства.
Указ... значительно облегчит работу посольства РФ в Молдавии... Указ Путина практически развязывает российским дипломатам руки, упрощая многие процедурызаявил экс-глава МИД Приднестровья
Благодаря указу число россиян в республике увеличится, полагает он.
Подписав указ, Путин дал понять, что Россия безусловно защитит права сотен тысяч своих сограждан на левом берегу Днестра, и в этом не должно быть сомнений, если вспомнить, как это случилось в Абхазии и Южной Осетиидобавил Лицкай
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу ранее говорил, что Россия будет использовать все доступные методы для защиты своих граждан в Приднестровье, если возникнет такая необходимость.