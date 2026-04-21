Москва21 апр Вести.Россия со всей серьезностью относится к звучащим с Украины угрозам взять под контроль Приднестровье, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью KP.RU.

Он напомнил, что в Приднестровье проживают свыше 220 тысяч российских граждан, интересы и безопасность которых находятся под угрозой вследствие безответственных действий Кишинева и Киева. Россия, если это будет необходимо, в соответствии с Конституцией будет их защищать всеми доступными ей методами. Отвечая на вопрос издания, исключает ли он силовой вариант присоединения Приднестровья к Молдавии, Шойгу указал, что ничего никогда исключать нельзя и РФ рассматривает любые потенциальные сценарии, даже самые маловероятные.

В частности, совсем недавно глава офиса Зеленского [Кирилл] Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов - прим. ред.) заявил о возможности ВСУ взять под контроль Приднестровье. Правда, при этом он оговорился, что сделать это "без единого выстрела" не удастся и что вопрос вывода российского контингента из Приднестровья сейчас не является принципиальным для киевского режима в контексте переговоров по урегулированию украинского конфликта. Разумеется, мы относимся к подобным заявлениям со всей серьезностью сказал секретарь СБ РФ

Шойгу отметил, что руководство Молдавии, объявив нежелательными лицами командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье, фактически лишило руководство группировки законной возможности передвижения за пределы региона.

Он также выразил надежду на то, что события не разовьются по самому негативному сценарию, и напомнил, что Россия неоднократно предупреждала на всех уровнях о негативных последствиях для Молдавии и всего региона от попыток решить приднестровский вопрос силовым путем и стремления заменить российских миротворцев "контингентом стран Запада".