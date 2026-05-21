Москва21 маяВести.Любой акт агрессии против проживающих в Приднестровье граждан России получит немедленный ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, Москва готова применить все средства для обеспечения безопасности россиян.
Любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье наших сограждан получит незамедлительный и адекватный ответсказала Захарова
Ранее стало известно, что для жителей Приднестровья упростят получение российского гражданства. Позже власти ПМР поблагодарили президента РФ Владимира Путина за это решение.