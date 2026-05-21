МИД: указ о приеме в гражданство РФ граждан ПМР связан с действиями Киева

Захарова: указ о приеме в гражданство РФ граждан ПМР связан с действиями Киева МИД: указ о приеме в гражданство РФ граждан ПМР связан с действиями Киева

Москва21 мая Вести.Указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ является гуманитарным шагом навстречу приднестровцам, он связан с безрассудными действиями официального Кишинева и Киева. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Россия и Приднестровье связаны крепкими историческими узами.

Принятие данного указа назрело уже давно и является сугубо гуманитарным шагом навстречу чаяниям многих приднестровцев. Набирающий силу запрос на получение российского гражданства с их стороны во многом связан с дикими, безрассудными и безответственными действиями, предпринимаемыми официальным Кишиневом и киевским режимом в отношении этого многонационального региона, с которым Россию связывают крепкие исторические узы сказала дипломат

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема в гражданство РФ жителей Приднестровья.

Как ранее заявил ИС "Вести" министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, указ об упрощении приема жителей Приднестровья в гражданство РФ помогает решить главную проблему – необходимость выезда в Россию.