Сафонов: указ Путина о гражданстве стал шагом против поглощения ПМР Молдавией

Москва16 мая Вести.Указ президента России Владимира Путина о предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья стал шагом против поглощения региона Молдавией, а далее Румынией. Такое мнение выразил председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

В комментарии РИА Новости Сафонов отметил, что последние высказывания президента Молдавии Майи Санду о возможности присоединения республики к Румынии "создали непосредственную опасность поглощения и Приднестровья".

Поэтому указ президента [России] Владимира Путина явился своевременным шагом против этого. Это поддержка тех, кто не видит своего будущего в составе так называемого "румынского пространства", а также под контролем НАТО сказал Сафонов

Президент России Владимир Путин 15 мая подписал указ об особых правилах приема в гражданство РФ жителей Приднестровья. Согласно документу, получить гражданство смогут жители, достигшие 18-летия, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на территории Приднестровья.