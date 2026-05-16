РФ настроена не допускать эскалации в отношениях между Кишиневом и Тирасполем

Москва16 мая Вести.Россия решительно настроена не допускать эскалации в отношениях между Кишиневом и Тирасполем. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве.

В диппредставительстве обратили внимание на то, что обвинения в адрес России относительно нарушения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова не выдерживают критики. Кроме того, они выглядят лицемерной попыткой прикрыть двойные стандарты на фоне практики массовой раздачи румынского гражданства.

Посольство России подчеркивает, что Москва придерживается Соглашения о принципах мирного урегулирования от 1992 года. Российская сторона настроена не допустить эскалации между берегами Днестра.

В диппредставительстве отметили, что попытки эскалации создаются именно конфронтационной линией Кишинева, навязывающему региону свои порядки.

Ранее президент России Владимир Путин поручил упростить получение гражданства РФ для жителей Приднестровья. Председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов назвал такое решение шагом против поглощения региона Молдавией, а далее Румынией.