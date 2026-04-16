В МИД РФ призвали к созыву переговорного формата "5+2" по Приднестровью МИД: РФ выступает за скорейший созыв формата "5+2" по Приднестровью

Москва16 апр Вести.Российская сторона последовательно и настоятельно выступает за скорейший созыв переговорного формата "5+2" по приднестровскому урегулированию. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

В беседе с "Известиями" он отметил, что формат "простаивает" с 2019 года из-за позиции Кишинева, а затем и Киева. По словам дипломата, встречи представителей Кишинева и Тирасполя в формате "1+1" при посредничестве ОБСЕ показали, что их недостаточно.

Россия настоятельно и последовательно выступает за скорейший и безоговорочный созыв формата "5+2" - единственно признанного и эффективного механизма урегулирования заявил Галузин

Он также выразил надежду, что новая встреча представителей Молдавии и Приднестровья, запланированная на 16 апреля, придаст импульс диалогу сторон.

Формат "5+2" подразумевает участие Кишинева и Тирасполя как сторон конфликта, а также России и Украины в качестве стран-гарантов, посредником является ОБСЕ. Евросоюз и США при этом выступают как наблюдатели.

Ранее посол Украины в Кишиневе Паун Роговей сообщил, что ВСУ заминировали границу с Приднестровьем на молдавском направлении и оснастили ее системами технического наблюдения.