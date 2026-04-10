Москва10 апр Вести.Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что Приднестровье предложило Молдавии снова начать переговоры на уровне руководства.

Кроме того, ПМР предлагает разблокировать переговорный формат "5+2", отметил Игнатьев в беседе с РИА Новости.

Возобновление переговорного процесса – единственная возможность сойти с той опаснейшей траектории, к которой Молдова пытается всех подталкивать своими необдуманными и антигуманными действиями сказал министр

Он отметил необходимость возвращения к общению на уровне руководства сторон, а также важность разблокировки международной консультативной площадки "5+2". В этом формате участвуют Кишинев, Тирасполь, Россия, Украина, ОБСЕ, а также ЕС и США в качестве наблюдателей.

Такие шаги, по словам Игнатьева, могли бы вернуть диалог ПМР и Кишинева в цивилизованное русло.