Москва18 маяВести.Молдавия хочет устроить в Приднестровье гуманитарную и экономическую катастрофу. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
По его словам, власти в Кишиневе намерены остановить работу всех видов предприятий в ПМР.
Это приведет исключительно к экономической и социально-гуманитарной катастрофе в Приднестровье. Это очень опасная реальностьзаявил глава МИД
Он отметил, что власти республики прилагают все усилия, чтобы не допустить кризиса.
На днях, как вы знаете, у нас в гостях был действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Ниац Окасиас, с которым мы очень детально, на уровне президента, говорили об этих проблемах и этих угрозахдобавил Игнатьев
Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу допустил, что Молдавия может предпринять попытки силового решения приднестровской проблемы.