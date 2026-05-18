Москва18 мая Вести.Молдавия хочет устроить в Приднестровье гуманитарную и экономическую катастрофу. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

По его словам, власти в Кишиневе намерены остановить работу всех видов предприятий в ПМР.

Это приведет исключительно к экономической и социально-гуманитарной катастрофе в Приднестровье. Это очень опасная реальность заявил глава МИД

Он отметил, что власти республики прилагают все усилия, чтобы не допустить кризиса.

На днях, как вы знаете, у нас в гостях был действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Ниац Окасиас, с которым мы очень детально, на уровне президента, говорили об этих проблемах и этих угрозах добавил Игнатьев

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу допустил, что Молдавия может предпринять попытки силового решения приднестровской проблемы.