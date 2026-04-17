Москва17 апр Вести.Деятельность российских военнослужащих в Приднестровье сильно затруднена в последние годы, поскольку власти Молдавии признали солдат из РФ персонами нон грата. На это указал политолог Алексей Мартынов.

Так он прокомментировал заявление спикера молдавского парламента Игоря Гросу о том, что российские военные находятся в Приднестровье незаконно. Мартынов напомнил, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) находится в Приднестровье на основании ряда договоров. В их числе – соглашение "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова", подписанное в 1992 году.

Гросу либо демонстрирует свою некомпетентность, либо умышленно искажает факты. [Заявление чиновника и решение объявить командование ОГРВ персонами нон грата] – провокация и нарушение всех правовых соглашений подчеркнул он в разговоре с газетой "Взгляд"

Политолог отметил, что решение Кишинева ведет к эскалации. Он также предположил, что данный план был разработан не Гросу или президентом Молдавии Майей Санду, а силами, которые желают "разжечь приднестровский конфликт". Не исключено, что ими могут быть Британия и Франция. Собеседник издания напомнил, что Париж стоял за массовой фальсификацией итогов президентских и парламентских выборов в Молдавии, а Лондон неоднократно делал "подход к снаряду", в том числе в 2022 году.