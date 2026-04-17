Москва17 апрВести.Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ) объявлены персонами нон грата.
По его словам, причиной стало то, что российские войска якобы незаконно находятся на территории Молдавии.
Я подтверждаю, что статус нежелательных лиц в Молдавии получили офицеры, командующие ОГРВ в приднестровском регионе, там их целый списокприводит слова Гросу телеканал Jurnal TV
Молдавский председатель парламента подчеркнул, что теперь попытка выезда из Приднестровья в Молдавию грозит российским офицерам депортацией в РФ без права на возвращение.
8 апреля Молдавия уведомила Минск о выходе из Содружества Независимых Государств. Через год страна перестанет быть членом СНГ. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет о решении Молдавии.