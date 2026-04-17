Москва17 апр Вести.Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ) объявлены персонами нон грата.

По его словам, причиной стало то, что российские войска якобы незаконно находятся на территории Молдавии.

Я подтверждаю, что статус нежелательных лиц в Молдавии получили офицеры, командующие ОГРВ в приднестровском регионе, там их целый список приводит слова Гросу телеканал Jurnal TV

Молдавский председатель парламента подчеркнул, что теперь попытка выезда из Приднестровья в Молдавию грозит российским офицерам депортацией в РФ без права на возвращение.

8 апреля Молдавия уведомила Минск о выходе из Содружества Независимых Государств. Через год страна перестанет быть членом СНГ. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет о решении Молдавии.