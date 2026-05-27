МИД назвал условие для обсуждения вывода российских войск из Приднестровья Полищук: для обсуждения вывода войск России из ПМР нужен успех в урегулировании

Москва27 мая Вести.Прогресс в приднестровском урегулировании необходим для обсуждения вывода российских войск из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

Российские военные в ПМР выполняют миротворческую задачу, а также охраняют склады с боеприпасами, которые построены в советское время, отметил Полищук.

Для постановки в практическую плоскость вопроса о выводе российских войск необходимо продвижение стоящего на месте процесса приднестровского урегулирования приводит РИА Новости слова Полищука

Глава министерства государственной безопасности ПМР Валерий Гебос рассказал, что молдавские власти оказывают на Приднестровье военное, информационное и идеологическое давление.

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва немедленно ответит на любой акт агрессии против проживающих в Приднестровье граждан России.