Глава МГБ Приднестровья обвинил Кишинев в военном и идеологическом воздействии

Москва21 мая Вести.Власти Молдавии оказывают на Приднестровье военное, информационное и идеологическое давление. Об этом заявил глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики Валерий Гебос.

По словам Гебоса, которые приводит РИА Новости, давление осуществляется сразу по нескольким направлениям, включая политическое, экономическое, культурное и образовательное. Он подчеркнул необходимость выстраивания системы противодействия подобному влиянию.

Наш противник использует весь имеющийся инструментарий для оказания негативного воздействия на приднестровцев сказал Гебос

Глава МГБ ПМР также отметил важность информирования населения о происходящих процессах.

Ранее в МИД ПМР заявили, что Молдавия планирует устроить в Приднестровье гуманитарную и экономическую катастрофу.