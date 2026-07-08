"В паре метров от неизбежного": Симоньян оценила близость третьей мировой войны Симоньян: возможно, остаются недели или месяцы до третьей мировой войны

Москва8 июл Вести.Мир никогда не был так близко к началу третьей мировой войны, как сейчас. Такую оценку дала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью швейцарскому журналисту, главному редактору и издателю еженедельника Die Weltwoche Роджеру Кеппелю.

Интервью передает RT.

Кеппель задал вопрос о том, насколько, по оценкам Симоньян, мир близок к третьей мировой войне. Швейцарский журналист отметил, что эта тема вызывает серьезные опасения и волнует его больше всего.

Близки как никогда, ближе еще не были. Я бы сказала, мы, возможно, в паре метров от неизбежного... Возможно, остаются считаные недели или месяцы до неизбежной третьей мировой войны сказала Симоньян

При этом журналист отметила, насколько ужасно звучит слово "неизбежное" в контексте этой темы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что предотвратить третью мировую войну может диалог между Евросоюзом и Россией. Словацкий премьер подчеркнул, что не понимает, почему Брюссель не говорит с Москвой.