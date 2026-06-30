Симоньян заявила, что на нее было совершено три покушения Маргарита Симоньян рассказала о трех покушениях и продолжающихся угрозах

Москва30 июн Вести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью программе "Расширяя горизонты" информационно-аналитического портала "Гуаньча" рассказала, что на нее было совершено три покушения, а угрозы в ее адрес продолжают поступать.

По словам Симоньян, несмотря на угрозы, персональные санкции и попытки покушения, она не намерена уходить из публичного пространства.

На меня было три покушения… Сейчас одно дело уже в суде, арестованы те, кто собирался меня убить. Что поделать, так устроен этот мир... Поскольку я начинала военкором, мне это привычно. На войне как на войне сказала главред RT

Симоньян также рассказала, что после первого покушения переживала за реакцию матери, однако та сказала, что будет гордиться дочерью, если она погибнет, защищая свою страну. По словам Симоньян, угрозы в ее адрес поступают "ежеминутно".