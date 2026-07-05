Симоньян заявила о желании помочь родственникам осужденных за покушение на нее

Симоньян готова помочь родственникам осужденных за покушение на нее Симоньян заявила о желании помочь родственникам осужденных за покушение на нее

Москва5 июл Вести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что готова помочь родственникам преступников, которых осудили по делу о подготовке покушения на нее. Об этом она заявила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Симоньян напомнила, что накануне 12 фигурантов дела получили тюремные сроки от шести до 18 лет.

Я не обладаю такими высотами евангельского всепрощения … как Елизавета Федоровна, сестра Александры Федоровны, супруги последнего императора … она пришла к убийце своего мужа, великого князя Сергея, спросила, зачем он это сделал, простила его и еще просила о его помиловании. Я о помиловании просить не буду, потому что помимо того, что они покушались на меня, они убили достаточное количество человек или попытались убить, устраивали совершенно непотребные вещи, но все-таки я проявлю столько христианства, сколько во мне есть … Если остались родители, пожилые или маленькие дети, я помогу, потому что, мне кажется, такая обязанность наша перед Богом. Но до высот Елизаветы Федоровны мне далеко сказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что простила осужденных по делу о подготовке покушения на нее и не держит на них зла.