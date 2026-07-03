Москва3 июлВести.Два родственника одного из фигурантов уголовного дела о покушении на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян напали на корреспондента у здания суда, сообщает ТАСС.
Отмечается, что родственникам не понравилось поведение сотрудника портала "Постньюс".
Стычка произошла на выходе из здания суда. Судебные приставы оперативно разняли участников потасовки и вызвали сотрудников полициисказано в публикации
3 июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил 12 фигурантов дела на сроки от шести до 20 лет лишения свободы.