Родственники осужденного за покушение на Симоньян напали на журналиста у суда

Родные осужденного за покушение на Симоньян напали на корреспондента Родственники осужденного за покушение на Симоньян напали на журналиста у суда

Москва3 июл Вести.Два родственника одного из фигурантов уголовного дела о покушении на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян напали на корреспондента у здания суда, сообщает ТАСС.

Отмечается, что родственникам не понравилось поведение сотрудника портала "Постньюс".

Стычка произошла на выходе из здания суда. Судебные приставы оперативно разняли участников потасовки и вызвали сотрудников полиции сказано в публикации

3 июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил 12 фигурантов дела на сроки от шести до 20 лет лишения свободы.