Москва3 июлВести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что простила осужденных по делу о подготовке покушения на нее и не держит на них зла. Об этом она рассказала в аудиосообщении, опубликованном в мессенджере MAX.
Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил Михаила Балашова к 20 годам лишения свободы. Еще 12 фигурантов дела получили сроки от шести до 18 лет.
Я не держу зла ни на кого, я их простила сразу. И, если есть маленькие дети, или пожилые родители остались, или кто-то, кому нужна помощь, я помогусообщила Симоньян в MAX
Она также рассказала, что ознакомилась с фотографиями и видеозаписями, на которых запечатлена слежка за ней возле дома.
Ранее Симоньян поделилась, что на нее было совершено три покушения. При этом угрозы в ее адрес продолжают поступать.