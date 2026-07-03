Симоньян сообщила, что не держит зла на осужденных по делу о покушении на нее

Симоньян заявила, что простила осужденных по делу о покушении на нее Симоньян сообщила, что не держит зла на осужденных по делу о покушении на нее

Москва3 июл Вести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что простила осужденных по делу о подготовке покушения на нее и не держит на них зла. Об этом она рассказала в аудиосообщении, опубликованном в мессенджере MAX.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил Михаила Балашова к 20 годам лишения свободы. Еще 12 фигурантов дела получили сроки от шести до 18 лет.

Я не держу зла ни на кого, я их простила сразу. И, если есть маленькие дети, или пожилые родители остались, или кто-то, кому нужна помощь, я помогу сообщила Симоньян в MAX

Она также рассказала, что ознакомилась с фотографиями и видеозаписями, на которых запечатлена слежка за ней возле дома.

Ранее Симоньян поделилась, что на нее было совершено три покушения. При этом угрозы в ее адрес продолжают поступать.