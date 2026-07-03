Основному фигуранту дела о покушении на Симоньян дали 25 лет Суд приговорил основного фигуранта дела о покушении на Симоньян к 25 годам

Москва3 июл Вести.Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор основному фигуранту уголовного дела о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян – Михаилу Балашову назначили 25 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Отмечается, что часть срока он проведет в тюрьме.

Назначить Балашову наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет лишения свободы. Первые четыре года ему предстоит отбыть в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима сказано в публикации

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку среди подсудимых есть подростки.

Согласно материалам уголовного дела, Балашов создал ячейку в Москве в 2022 году, вовлекая в нее сторонников национал-социализма, в том числе несовершеннолетних. С сентября 2022 по июль 2023 года участники совершили шесть нападений на мигрантов.

В июне 2023 года неустановленные лица обратились к Балашову с предложением за 50 тысяч долларов убить Симоньян. С 21 июня по 5 июля он и его подельник Егор Савельев вели за журналистом наблюдение. В июле Балашов прибыл к гаражу на улице Вавилова в Москве, где были спрятаны автомат Калашникова и 90 патронов, но его задержали правоохранители.