Соучастника теракта в московском ЖК "Алые паруса" приговорили к 22 годам Вынесен приговор по делу об убийстве главы батальона "Арбат"

Москва30 июл Вести.Обвиняемого в соучастии в свершении теракта Ваража Манукяна Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Окончательно назначить Манукяну 22 года лишения свободы, из которых первые 6 лет он проведет в тюрьме, а остальную часть - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Иски потерпевших о компенсации вреда удовлетворить, взыскать с подсудимого 6,77 млн рублей говорится в приговоре

В теракте, совершенном утром 3 февраля 2025 года в подъезде жилого комплекса "Алые паруса", погиб глава батальона "Арбат" Армен Саркисян. Также были ранены еще четыре человека.

Потерпевшей стороной по делу были признаны представители ООО "Алые паруса" и охранник Армена Саркисяна, который находился с ним рядом во время взрыва. Также суд конфисковал в доход государства автомобиль фигуранта, на котором перевозилась взрывчатка.

Защита собирается обжаловать приговор в апелляционной инстанции, так как в ходе рассмотрения материалов дела настаивала на невиновности своего доверителя, который просил об оправдании.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме для обеспечения безопасности потерпевшей стороны и других участников. В последнем слове Вараж Манукян просил военный суд оправдать его и отпустить домой к семье. Он утверждал, что не знал о "конечной цели" организаторов покушения.