Генерал Михайлов усомнился, что исполнитель теракта против Саркисяна был болен

Москва16 мая Вести.Версию о неизлечимой болезни исполнителя теракта в отношении создателя батальона "АрБат" и руководителя Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна можно считать несостоятельной. Такое мнение ИС "Вести" высказал генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов.

Ранее сообщалось, что гражданин Армении Паруйр Матевосян был одним из исполнителей теракта, произошедшего в феврале 2025 в ЖК "Алые паруса". В СМИ появились версии, что исполнитель мог быть использован втемную или что мужчина был неизлечимо болен, поэтому ему было нечего терять.

Возможно, он и был неизлечимо больной, но дело в другом. Если бы он один совершал это преступление, это можно было это объяснить. Но когда преступление совершал он со своим напарником, то вопрос о его неизлечимой болезни каким-то образом уходит указал Михайлов

Сообщик Матевосяна – уроженец Грузии Вараж Манукян (внесен в реестр экстремистов и террористов) - за деньги доставил взрывчатку в Москву.

По версии следствия, за убийством Армена Саркисяна стояли неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и военной разведки Украины.

Для террористической украинской власти - естественное положение дел проводить террор. Они тем самым набирают свои очки в глазах Запада и, самое главное, перед своим избирателем заявил политолог Армен Гаспарян

На днях в суд направлено уголовное дело в отношении Ваража Манукяна, он обвиняется в террористическом акте и незаконном обороте взрывных устройств, совершенных организованной группой.