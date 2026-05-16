Раскрыты детали об исполнителе теракта против Саркисяна

Москва16 мая Вести.Следователь по особо важным делам Главного следственного управления СКР по Москве в комментарии ИС "Вести" раскрыл детали дела о теракте в отношении командира добровольческого батальона "Арбат" и руководителя Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна.

Имя исполнителя теракта – Паруйр Матевосян – было обнародовано на этой неделе.

Матевосян – гражданин Армении, практически 20 лет проживал в Украине и непосредственно для совершения преступления прибыл из Украины. Предсказать, предугадать, что будет человек, который, скажем так, выступает в роли смертника, достаточно сложно заявил следователь

Кроме того, выяснилось, что при взрыве модифицированной осколочной мины МОН-50 в момент прохода Саркисяна по холлу дома, не сработал второй заряд.

В противном случае, допускает следствие, пострадавших и разрушений могло было быть больше.

Саркисян был убит при теракте в феврале 2025 года в столичном жилом комплексе "Алые паруса". ФСБ информировало, что взрыв совершил смертник.

На днях сообщалось, что материалы дела в отношении второго исполнителя теракта Ваража Манукяна (внесен в реестр экстремистов и террористов) направлены в суд.