Подполковник запаса ФСБ: СБУ стали вербовать тех, у кого проблемы со здоровьем Подполковник запаса Попов: СБУ начали вербовать людей с проблемами со здоровьем

Москва14 мая Вести.Служба безопасности Украины в какой-то момент начала вербовать тех, у кого проблемы со здоровьем, обещая им помощь с лекарствами. Так подполковник запаса ФСБ РФ, ветеран подразделения антитеррора "Альфа" Андрей Попов в интервью ИС "Вести" прокомментировал теракт в отношении командира добровольческого батальона "Арбат" и руководителя Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна.

Следственный комитет России заявил о раскрытии обстоятельств взрыва в Москве, в результате которого погиб Армен Саркисян. Указано, что Вараж Манукян (внесен в реестр экстремистов и террористов) и Паруйр Матевосян работали в преступной группе, созданной спецслужбами Украины. Исполнители теракта вели слежку за Саркисяном, а также перевезли и хранили взрывчатку. Указано, что преступление готовилось с марта 2024 года.

Вараж Манукян отвечал за взрывчатку, на месте теракта его не было. Паруйр Матевосян же был исполнителем преступления. Мина взорвалась прямо в его руках. Непонятно, готовился ли террорист умереть или его использовали "втемную". Некоторые СМИ написали, якобы Матевосян был неизлечимо болен, поэтому ему было нечего терять.

СБУ переключились в какой-то степени от вербовки несовершеннолетних на вербовку людей, у которых есть проблемы со здоровьем… Можно с ними обсудить лекарство, предложить лекарство отметил Андрей Попов

Уголовное дело в отношении Ваража Манукяна направлено в суд.

Взрыв в подъезде ЖК "Алые паруса" произошел 3 февраля. В результате происшествия погибли два человека, в том числе глава батальона "Арбат" Армен Саркисян, еще три человека пострадали.