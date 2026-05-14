СК: направлено в суд дело о теракте против главы батальона "Арбат" Саркисяна

Дело о теракте и убийстве главы Федерации бокса ДНР Саркисяна передано в суд СК: направлено в суд дело о теракте против главы батальона "Арбат" Саркисяна

Москва14 мая Вести.В суд направлено уголовное дело в отношении Ваража Манукяна (внесен в реестр экстремистов и террористов) в связи с терактом, в котором погиб глава добровольческого батальона "Арбат" и руководитель Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, сообщает СК РФ со ссылкой на следственные органы Главного следственного управления СК по Москве.

Саркисян был убит при теракте в феврале 2025 года в столичном жилом комплексе "Алые паруса". ФСБ информировало, что взрыв совершил смертник.

Манукян обвиняется в террористическом акте и незаконном обороте взрывных устройств, совершенных организованной группой, отмечает следствие.

Уголовное дело в отношении Манукяна после утверждения обвинительного заключения передано в суд для рассмотрения по существу говорится в сообщении

По версии следствия, не позднее марта 2024 года группа неустановленных лиц, связанных со спецслужбами Украины, разработала план совершения теракта в Москве. Целью нападения стал глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян, выступавший против государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Для реализации преступления была сформирована группа, в которую вошел, в частности, Манукян. Они, как утверждается, вели наблюдение за потерпевшим, изучали его маршруты, места проживания и систему охраны, а также собирали информацию с помощью фото- и видеосъемки.

Установлено, что Манукян обеспечил перевозку, хранение и передачу самодельного взрывного устройства другим участникам. Устройство было изготовлено с использованием противопехотной мины МОН-50, пластичного взрывчатого вещества и средств дистанционного подрыва.

Следствие сообщает, что собрана обширная доказательная база, включая результаты экспертиз, данные осмотра мобильного телефона обвиняемого, показания свидетелей и материалы оперативно-розыскной деятельности.

Взрыв в подъезде ЖК "Алые паруса" произошел 3 февраля. В результате происшествия погибли два человека, в том числе глава батальона "Арбат" Армен Саркисян, еще три человека пострадали.