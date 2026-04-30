По делу об атаке БПЛА на военные аэродромы РФ обвиняются дальнобойщики

Завершено расследование дела об атаке БПЛА из трейлеров на военные аэродромы РФ По делу об атаке БПЛА на военные аэродромы РФ обвиняются дальнобойщики

Москва30 апр Вести.Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела о налете украинских беспилотных летательных аппаратов на военные аэродромы России 1 июня 2025 года, сообщает издание "Коммерсант".

Обвинение в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба, а также незаконном приобретении и перевозке взрывчатых веществ организованной группой предъявлено четырем водителям большегрузов, которые доставили БПЛА к местам атак.

Под стражей находятся четыре фигуранта: водители Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин, которые знакомятся с материалами дела, составляющими 90 томов пишет "Коммерсант"

Дальнобойщики вину не признают, утверждая, что их использовали "втемную".

Непосредственный организатор преступления, уроженец Украины Артем Тимофеев, скрылся, остальные фигуранты не установлены.

Согласно материалам дела, Минобороны России был причинен ущерб в 2 миллиарда рублей.