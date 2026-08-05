СК завел дело о теракте после атаки на логистический центр в Тульской области

Атаку на склад Wildberries в Тульской области СК квалифицировал как теракт СК завел дело о теракте после атаки на логистический центр в Тульской области

Москва5 авг Вести.В связи с атакой украинских вооруженных формирований на логистический центр в Тульской области возбуждено уголовное дело о теракте, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В сообщении ведомства в MAX уточняется, что 5 августа ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по складскому помещению.

В результате атаки произошло возгорание, есть пострадавшие говорится в публикации

Следователи и криминалисты СК РФ работают на месте происшествия. Отмечается, что по обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

В Следкоме РФ подчеркнули, что украинские националисты в очередной раз, продемонстрировав жестокость и нарушив нормы международного права, выбрали в качестве целей объекты гражданской инфраструктуры, чтобы уничтожить предметы первой необходимости и причинить ущерб мирным жителям.

Светлана Петренко проинформировала, что устанавливаются причастные к этому и другим аналогичным преступлениям конкретные лица из числа украинских вооруженных формирований.

Ранее сегодня компания Wildberries подтвердила, что после атаки БПЛА загорелся сортировочный центр в Тульской области.