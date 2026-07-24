Удары ВСУ по гражданским объектам в Ленобласти квалифицировали как теракт

СК возбудил дело о теракте после ударов по гражданским объектам в Ленобласти Удары ВСУ по гражданским объектам в Ленобласти квалифицировали как теракт

Москва24 июл Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Ленинградской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Произошедшее квалифицировали по статье о террористическом акте.

Возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в Ленинградской области говорится в заявлении Следкома в MAX

Атака была осуществлена ночью в пятницу, 24 июля. ВСУ нанесли удары по гражданским объектам, в том числе логистическому центру во Всеволожском районе Ленинградской области. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан подчеркнули в СК

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о трех пострадавших в результате атаки украинских БПЛА. По данным главы региона, на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района вспыхнул пожар.