Москва24 июлВести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Ленинградской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Произошедшее квалифицировали по статье о террористическом акте.
Возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в Ленинградской областиговорится в заявлении Следкома в MAX
Атака была осуществлена ночью в пятницу, 24 июля. ВСУ нанесли удары по гражданским объектам, в том числе логистическому центру во Всеволожском районе Ленинградской области. Есть пострадавшие среди мирных жителей.
Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных гражданподчеркнули в СК
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о трех пострадавших в результате атаки украинских БПЛА. По данным главы региона, на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района вспыхнул пожар.