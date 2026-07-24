Удары по складам Wildberries ночью 24 июля: что известно к этому часу

Что известно об атаках на склады Wildberries в Петербурге, Ленобласти и Крыму Удары по складам Wildberries ночью 24 июля: что известно к этому часу

Москва24 июл Вести.Ночью 24 июля ВСУ атаковали три логистических комплекса Wildberries, которые расположены в Петербурге, Ленобласти и Симферополе.

Глава компании Татьяна Ким прокомментировала эти атаки в своем Telegram-канале. Она сообщила, что пострадавших, по предварительным данным, нет, часть площадей и товаров удалось сохранить.

По ее словам, на всех складах была проведена оперативная эвакуация, сейчас совместно с профильными службами ведутся работы по устранению последствий.

Все наши усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров проинформировала Татьяна Ким

Ранее сообщалось, что работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи была приостановлена, склад в Симферополе эвакуирован.

При этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром заявил, что в результате удара БПЛА по складам Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района произошло возгорание, пострадали три человека.

СК возбудил уголовное дело, квалифицировав атаку ВСУ на гражданские объекты в Ленобласти как теракт.