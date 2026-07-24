Москва24 июлВести.Ночью 24 июля ВСУ атаковали три логистических комплекса Wildberries, которые расположены в Петербурге, Ленобласти и Симферополе.
Глава компании Татьяна Ким прокомментировала эти атаки в своем Telegram-канале. Она сообщила, что пострадавших, по предварительным данным, нет, часть площадей и товаров удалось сохранить.
По ее словам, на всех складах была проведена оперативная эвакуация, сейчас совместно с профильными службами ведутся работы по устранению последствий.
Все наши усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеровпроинформировала Татьяна Ким
Ранее сообщалось, что работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи была приостановлена, склад в Симферополе эвакуирован.
При этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром заявил, что в результате удара БПЛА по складам Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района произошло возгорание, пострадали три человека.
СК возбудил уголовное дело, квалифицировав атаку ВСУ на гражданские объекты в Ленобласти как теракт.