В Wildberries заявили об отсутствии пострадавших при ночной атаке на склады

Пострадавших при ночной атаке на склады Wildberries нет В Wildberries заявили об отсутствии пострадавших при ночной атаке на склады

Москва24 июл Вести.По предварительным данным, в результате ночных ударов 24 июля по логистическим центра Wildberries никто не пострадал, об этом сообщила в своем Telegram-канале глава компании Татьяна Ким.

Ранее сообщалось, что атакам ВСУ подверглись логистические комплексы в Шушарах (Петербург), Уткиной Заводи (Ленобласть) и в Симферополе.

Часть площадей и товаров удалось сохранить. … По предварительным данным, пострадавших нет проинформировала Ким

Она поблагодарила сотрудников компании, отметив, что на всех складах была проведена оперативная эвакуация.

Совместно с профильными службами сейчас ведутся работы по устранению последствий, сообщила глава Wildberries.