Москва24 июлВести.По предварительным данным, в результате ночных ударов 24 июля по логистическим центра Wildberries никто не пострадал, об этом сообщила в своем Telegram-канале глава компании Татьяна Ким.
Ранее сообщалось, что атакам ВСУ подверглись логистические комплексы в Шушарах (Петербург), Уткиной Заводи (Ленобласть) и в Симферополе.
Часть площадей и товаров удалось сохранить. … По предварительным данным, пострадавших нетпроинформировала Ким
Она поблагодарила сотрудников компании, отметив, что на всех складах была проведена оперативная эвакуация.
Совместно с профильными службами сейчас ведутся работы по устранению последствий, сообщила глава Wildberries.