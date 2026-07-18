Wildberries сообщила о штатной работе пунктов выдачи и сервисов компании RWB: сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно

Москва18 июл Вести.Сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, сообщила пресс-служба RWB.

Текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются в ПВЗ.

Компания оперативно скорректировала бизнес-процессы и перенастроила логистические цепочки говорится в сообщении

По сообщению пресс-службы компании, Wildberries продолжает обеспечивать доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома.

18 июля в результате атаки БПЛА ВСУ на склады компании в Тамбовской и Московской областях погибли 8 человек, десятки получили ранения.