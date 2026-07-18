Москва18 июлВести.Сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, сообщила пресс-служба RWB.
Текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются в ПВЗ.
Компания оперативно скорректировала бизнес-процессы и перенастроила логистические цепочкиговорится в сообщении
По сообщению пресс-службы компании, Wildberries продолжает обеспечивать доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома.
18 июля в результате атаки БПЛА ВСУ на склады компании в Тамбовской и Московской областях погибли 8 человек, десятки получили ранения.