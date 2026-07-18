При атаке ВСУ на склад WB в Тамбовской области погибли 4 мужчин и 3 женщины

Власти Тамбовской области рассказали о погибших и раненных при атаке ВСУ При атаке ВСУ на склад WB в Тамбовской области погибли 4 мужчин и 3 женщины

Москва18 июл Вести.В результате украинской атаки по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области погибли четверо мужчин и три женщины, сообщила глава регионального Минздрава Марина Македонская.

С прискорбием сообщаю, что погибли 4 мужчин и 3 женщины. Пострадавших 25 человек: 16 мужчин и 9 женщин написала министр на своей странице во "ВКонтакте"

Она выразила признание всем, кто обращается в ведомство с предложением оказать какую-либо помочь раненым и отметила, что все необходимое для пациентов есть в больницах.

ВСУ ударили по складам WB в Котовске и подмосковной Электростали рано утром 18 июля, в субботу. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Основатель WB и глава RWB Татьяна Ким пообещала оказать семьям погибших и пострадавшим необходимую поддержку. По ее словам, компания совместно с компетентными органами продолжает работу над устранением последствий атаки.