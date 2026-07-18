В Wildberries опровергли сообщения о нарушениях на складе в Электростали

В Wildberries прокомментировали данные о нарушениях на складе в Электростали В Wildberries опровергли сообщения о нарушениях на складе в Электростали

Москва18 июл Вести.Информация о проблемах с эвакуацией сотрудников логистического центра в Электростали во время атаки украинских беспилотников не соответствует действительности, заявили в пресс-службе RWB (Wildberries & Russ).

На логистических объектах в Котовске и Электростали штатно и своевременно сработали аварийная автоматика и система контроля доступа. Все эвакуационные выходы были открыты автоматически сразу после возникновения нештатной ситуации. Благодаря этому исполнители склада покинули здание в соответствии с планом эвакуации говорится в Telegram-канале RWB

В комании отметили, что строгие регламенты эвакуации отрабатываются работниками на регулярной основе.

ВСУ атаковали логистические центры WB в Тамбовской области и Подмосковье рано утром 18 июля, в субботу, с применением БПЛА, оснащенных поражающими элементами в виде металлических шариков.

В Котовске погибли семеро, еще 25 пострадали, в Электростали скончался один человек, ранения получили 36.

Основатель WB и глава RWB Татьяна Ким пообещала финансовую поддержку семьям погибших и пострадавшим.