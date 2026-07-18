Москва18 июлВести.Информация о проблемах с эвакуацией сотрудников логистического центра в Электростали во время атаки украинских беспилотников не соответствует действительности, заявили в пресс-службе RWB (Wildberries & Russ).
На логистических объектах в Котовске и Электростали штатно и своевременно сработали аварийная автоматика и система контроля доступа. Все эвакуационные выходы были открыты автоматически сразу после возникновения нештатной ситуации. Благодаря этому исполнители склада покинули здание в соответствии с планом эвакуацииговорится в Telegram-канале RWB
В комании отметили, что строгие регламенты эвакуации отрабатываются работниками на регулярной основе.
ВСУ атаковали логистические центры WB в Тамбовской области и Подмосковье рано утром 18 июля, в субботу, с применением БПЛА, оснащенных поражающими элементами в виде металлических шариков.
В Котовске погибли семеро, еще 25 пострадали, в Электростали скончался один человек, ранения получили 36.
Основатель WB и глава RWB Татьяна Ким пообещала финансовую поддержку семьям погибших и пострадавшим.